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Политика

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила кандидатуру Дмитрия Барыкина на пост своего второго зама

11 декабря 2017 15:44  [105] Политика
Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила кандидатуру руководителя комиссии по экономике Дмитрия Барыкина на пост своего второго заместителя.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с совместного заседания комиссий 11 декабря 2017 года, депутаты приняли решение вынести на заседание 13 декабря вопрос об избрании второго заместителя главы города, впоследствии - заместителя председателя Гордумы.

"Прошу впоследствии рассмотреть кандидатуру Барыкина. Но это позднее, после того, как будет согласована на Думе сама должность", - сказала Солонченко

Напомним, сейчас у главы города один заместитель – Михаил Кузнецов.

Напомним также, что на ближайшем заседании Гордумы также будет рассмотрен вопрос внесения изменений в Устав по переходу на одноглавую систему.

Как сообщалось ранее, у предыдущего главы города Ивана Карнилина был один заместитель - Елизавета Солонченко. У Олега Сорокина замов было двое - Солонченко и Дмитрий Бирман.

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