НПАТ объявил аукцион на оказание услуг по присоединению к АСКОП на 2,1 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" объявило аукцион на оказание услуг по присоединению к автоматизированной системе контроля оплаты проезда на пассажирском транспорте на территории города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (АСКОП). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 140 тысяч рублей. Источник финансирования - собственные средства предприятия.

Заявки принимаются до 19 декабря включительно. Аукцион состоится 22 декабря.

Согласно документации, услуги включают в себя "процессинговые услуги и обеспечение информационно-технологического взаимодействия между участниками АСКОП". Подрядчик, с которым будет заключен контракт, обязуется выполнить работы с 1 января по 18 января 2018 года.

Также по информации с сайта госзакупок, 4 декабря по результатам конкурса на оказание услуг по организацииАСКОП в нижегородском метрополитене победителем аукциона с единственным участником было признано ООО "СИТИКАРД". Предложенная цена по контракту составила 2 млн 992,7 тысяч рублей (максимальная цена контракта была 4,5 млн рублей).

Напомним, что нижегородский минтранс рассчитывает начать процедуру внедрения АСКОП в регионе после ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде АСКОП начали внедрять с 2016 года.