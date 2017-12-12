Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему Политика

И.о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова и глава города Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала правки в Устав по переходу Нижнего Новгорода на одноглавую систему. Такое решение депутаты приняли на заседании 13 декабря 2017 года.

За принятие поправок в Устав проголосовали 38 присутствующих депутатов, трое – не голосовали. "Единая Россия", как сообщила руководитель фракции, глава города Елизавета Солонченко, приняла решение о консолидированном голосовании. Председатель фракции КПРФ Николай Сатаев отметил, что фракция поддерживает эти изменения, но все же выступает за всенародные выборы мэра.

Процедура избрания "единого главы" мало чем отличается от процедуры избрания сити-менеджера – с поправкой на то, что главе администрации придется исполнять полномочия главы местного самоуправления.

Главу города будет избирать Дума Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Комиссия будет состоять из пяти депутатов Гордумы и пяти представителей правительства, назначенных губернатором.

Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов.

Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. Срок его полномочий составит пять лет.

Напомним, что 26 октября 2017 года Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления.

Напомним также, что врио губернатора ранее предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.