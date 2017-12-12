Гордума приняла порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума приняла порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

За принятие порядка проголосовали 37 депутатов из 41 присутствующего, четверо – не голосовали.

Согласно принятому решению, главу города будет избирать Дума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В комиссию войдут пять депутатов Гордумы и пять представителей губернатора. Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов.

К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 21 года, не допускаются – недееспособные граждане, граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, а также те, кто лишен по решению суда права занимать муниципальные должности в течение определенного срока.

Решение о проведении конкурса публикуются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения. Конкурс проводится открыто и гласно – на нем вправе присутствовать жители Нижнего Новгорода. Предпочтительными требованиями к кандидатам является наличие высшего образования, стаж муниципальной (государственной) службы от шести лет или не менее семи лет стажа работы по специальности, стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет.

Отбор кандидатов в ходе конкурса проводится открытым голосованием, каждый член комиссии вправе проголосовать за нескольких кандидатов. Депутаты же избирают мэра в ходе тайного голосования, голосуя только за одного претендента. Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. Срок его полномочий составит пять лет.

Положения данного нормативного акта применяются после истечения срока полномочий действующего главы Нижнего Новгорода (Елизаветы Солонченко, которая заявила о готовности в ближайшее время сложить полномочия. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, 13 декабря 2017 года приняты изменения в Устав Нижнего Новгорода, касающиеся одноглавой системы. 26 октября Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления.

Напомним также, что врио губернатора ранее предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.