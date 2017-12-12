Нижегородская Дума отклонила представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума отклонила представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

20 сентября 2017 года Дума Нижнего Новгорода приняла правки в "Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций". Изменения исключают возможность их установки на частных территориях, находящихся внутри "красных линий".

В ноябре 2017 года УФАС внесло главе города Елизавете Солонченко представление о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях. Замруководителя нижегородского УФАС Сергей Смирнов отметил в начале декабря, что принятые Гордумой правки нарушают федеральный закон "О защите конкуренции", так как частный собственник, в отличие от владельцев муниципальной или госсобственности, не сможет размещать на своем участке рекламные конструкции.

На сегодняшнем заседании депутаты отклонили представление УФАС. Как ранее отмечала начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова, оспариваемое решение Думы направлено на соблюдение баланса "частных, общественных, муниципальных интересов".

Напомним, что в июне 2016 года Гордума ввела запрет на эксплуатацию рекламных конструкций с использованием "бегущей строки" в Нижнем Новгороде, а в декабре - утвердила требования к размещению медиафасадов.