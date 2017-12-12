Горадминистрация намерена отремонтировать нижегородский метромост в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена отремонтировать нижегородский метромост в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации 13 декабря.



Согласно информации, в следующем году планируется замена верхнего слоя асфальтобетона на метромосту. В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования указанных работ.



Напомним, что сдача в эксплуатацию метромоста вместе с автодорожными подходами к нему состоялась 4 ноября 2012 года.