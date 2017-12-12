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Общество

Горадминистрация намерена отремонтировать нижегородский метромост в 2018 году

13 декабря 2017 15:08  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена отремонтировать нижегородский метромост в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации 13 декабря.

Согласно информации, в следующем году планируется замена верхнего слоя асфальтобетона на метромосту. В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования указанных работ.

Напомним, что сдача в эксплуатацию метромоста вместе с автодорожными подходами к нему состоялась 4 ноября 2012 года.

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