Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев номинирован в совет директоров "Транснефти", - СМИ Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев номинирован в совет директоров "Транснефти". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект директивы правительства 13 декабря 2017 года.

Он выдвинут от государства. "Директива подписана", - подтвердила "Ведомостям" пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Сообщается, что Шанцев станет девятым членом совета директоров "Транснефти". Согласно проекту директивы, внеочередному собранию акционеров предложено внести изменения в устав компании, увеличив количество членов совета директоров до девяти человек. Это необходимо "в целях повышения эффективности корпоративного управления "Транснефтью", говорится в пояснительной записке к документу. Представитель "Транснефти" подтвердил лишь, что правительство обсуждает возможность увеличения состава совета директоров.

После внесения этих изменений в устав полномочия действующего совета будут прекращены. В новый совет, кроме Шанцева, предложены кандидаты, которые входят в нынешний состав совета директоров "Транснефти". Это управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр энергетики Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев (все номинированы от государства) и три независимых директора: председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик.

Напомним, Шанцев покинул должность губернатора Нижегородской области с 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен Глеб Никитин.

СПРАВКА:

100% обыкновенных акций "Транснефти" (78,1% уставного капитала) принадлежат Росимуществу, привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

Около 53,57% привилегированных акций "Транснефти" находится в доверительном управлении ЗПИФ "Газпромбанк – финансовый", основной пайщик которого с 57,4% – "Транснефть-инвест" (входит в группу "Транснефти"). 14,85% привилегированных акций "Транснефти" находится у НПФ "Газфонд – пенсионные накопления", 0,43% - у РФПИ, еще 1,49% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).