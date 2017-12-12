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Бизнес

Правительство Нижегородской области планирует передать обслуживание муниципальных и бесхозных электросетей "МРСК"

13 декабря 2017 18:42  [17] Бизнес

Правительство Нижегородской области планирует передать обслуживание муниципальных и бесхозных электросетей ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать единого оператора по обслуживанию муниципальных и бесхозных электросетей на личной встрече с председателем правления ПАО "Россети" Павлом Ливинским, которая состоялась 13 декабря в Москве. Как отмечается в пресс-релизе, консолидация электротехнических активов региона позволит ПАО "МРСК Центра и Приволжья" консолидировать электротехнические активы, "обеспечит надежность и аварийную устойчивость региональной энергетики".

По мнению Глеба Никитина, создание единого оператора позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей Нижегородской области. "Новые подходы также снизят количество аварийных отключений за счет качественного обслуживания муниципальных объектов, которые зачастую недофинансируются, и ликвидации бесхозяйности электросетей", - заявил врио губернатора.

Павел Ливинский подчеркнул, что по вопросу консолидации сетей у ПАО "Россети" с региональным правительством "единая позиция". "Консолидация дает удешевление эксплуатации, снижение операционных затрат. Появляется единый центр ответственности в принятии решений и обеспечении надежности", - сообщил председатель правления ПАО "Россети".

Как сообщалось ранее, на этой же встрече Глеб Никитин и Павел Ливинский достигли договорённости о том, что ПАО "Россети" (Москва) выделят Нижегородской области дополнительно 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики.

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