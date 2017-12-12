"Россети" выделят Нижегородской области 3,5 млрд рублей на инвестпрограммы по развитию электроэнергетики Экономика

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

ПАО "Россети" (Москва) выделят Нижегородской области дополнительно 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, данной договорённости достиг глава региона Глеб Никитин на личной встрече с председателем правления ПАО "Россети" Павлом Ливинским, которая состоялась 13 декабря в Москве.

По словам Глеба Никитина, в электросетевом комплексе Нижегородской области есть ряд подстанций, относящихся к системе "Россетей" (им принадлежит 50,4% от уставного капитала ПАО "МРСК Центра и Приволжья", - прим. НИА "Нижний Новгород"), ресурс подключения к которым исчерпан. "Это накладывает ограничения в развитии энергетической инфраструктуры региона, развитии бизнеса. А дополнительное финансирование позволит реконструировать 11 подстанций мощностью 110 кВ, а также начать строительство подстанции "Сенная" для электроснабжения строящегося метрополитена и развития жилищного строительства Нижегородского района Нижнего Новгорода", - заявил Глеб Никитин.

Павел Ливинский отметил, что на встрече с руководителем Нижегородской области "удалось достичь взаимопонимания по основным перспективам развития энергетики региона, которые нацелены на снятие ограничений и бесперебойное, надежное энергообеспечение потребителей региона". "Совместная работа позволит в ближайшие пять лет кардинально изменить электроэнергетику региона, существенно улучшить показатели функционирования", - подчеркнул он.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в областном министерстве энергетики и ЖКХ, данные средства будут выделены региону в срок до пяти лет. В настоящее время условия и сроки уточняются в ПАО "Россети".

Как сообщалось ранее, "ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать более $1 млрд в строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на предприятии "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Напомним также, что нижегородское правительство и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года. Врио главы региона Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" достигли предварительной договоренности о строительстве отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". Договоренность была достигнута на их личной встрече, строительство объекта "Газопровод - отвод и ГРС "Горбатовка" начнется "в ближайшее время".