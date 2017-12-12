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Спорт

БК "Нижний Новгород" одержал победу в первой игре ¼ Кубка России

14 декабря 2017 09:41  [32] Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу в первой игре ¼ Кубка России 13 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игра состоялась на площадке "МТЛ Арены" в Самаре. Как сообщается в пресс-релизе, еще на старте заключительной четверти счет был равный – 60:60. Но в концовке нижегородцы позволили сопернику набрать только шесть очков, а сами в полную силу раскрылись в нападении - 26:6. По итогам матча, как сообщается на сайте, счёт составил 86:64.

Самыми результативными игроками в составе БК "НН" стали Иван Стребков – 24 очка и шесть передач, Петр Губанов – 22 очка + 10 подборов и Александр Захаров – 17 очков + восемь подборов.

"После тяжелой игры и поражения на последних секундах в Химках наша команда была эмоционально опустошена. Мы практически держали победу в руках — и упустили ее на последних секундах. Для игроков это тяжело. Вернуть их на "правильный путь" было нелегко. А то, что мы играем в Кубке без лидеров — в этом я не вижу никакой проблемы. Те ребята, которые вышли сегодня — они тоже лидеры коллектива. И иностранцы не играют у нас ключевой роли, да, они помогают, но главной роли не играют. И мы нормально сыграли сегодня. Мы хорошо начали, но потом отдали инициативу. В этом моя вина, я сделал замены, позволившие сопернику выйти вперед. Но во второй половине мы почувствовали игру и довели до нужной нам концовки. На что рассчитываем в Кубке? Шаг за шагом, победа за победой... Сперва надо сыграть 23-го дома. Соперник? Отличная команда, игроки играют мотивированно, с большим желанием, и при хорошей работе они смогут прогрессировать дальше", - заявил по итогам матча главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич.

По результатам игры "Нижний Новгород" имеет преимущество в 22 очка. Ответный матч состоится 23 декабря в ФОКе "Мещерский" в Нижнем Новгороде.

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