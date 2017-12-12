Владимир Путин намерен идти на выборы президента РФ в 2018 году самовыдвиженцем Политика

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин намерен идти на выборы президента РФ в 2018 году самовыдвиженцем. Об этом действующий глава государства сказал на пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Отвечая на вопрос о том, в качестве кого он пойдет на выборы, Путин сказал, что это будет самовыдвижение. Он добавил также, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны и доверяют ему.

Кроме того, действующий президент страны сказал, что окончательного решения по его избирательному штабу и руководителю этого штаба пока нет.

Напомним, о том, что Владимир Путин намерен принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, он сказал в Нижнем Новгороде в рамках встречи с сотрудниками Горьковского автозавода 6 декабря.