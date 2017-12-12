Более 500 гидов со знанием иностранных языков будут работать в Нижегородской области во время ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 500 гидов со знанием иностранных языков будут работать в Нижегородской области во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 декабря 2017 года.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский в ходе двухдневного пресс-тура для представителей федеральных СМИ в Нижнем Новгороде и Городце, гостям ЧМ-2018 в регионе будут помогать более 500 гидов со знанием иностранных языков.

"50 человек будут со знанием трех языков и более, 20 человек — с китайским языком", – отметил Сватковский. Он также добавил, что всю нужную информацию болельщики и туристы смогут получить с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.

Кроме того, и.о. заместителя губернатора напомнил, что в настоящее время продолжается работа по включению Нижнего Новгорода в Золотое кольцо России. "Я надеюсь, что эта работа будет закончена к 2019 году", – подчеркнул Сватковский.

Как сообщалось ранее, горячая телефонная линия по вопросам бесплатного проезда для болельщиков ЧМ-2018 заработала с 28 ноября 2017 года.

Матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.