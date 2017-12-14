Китайские бизнесмены обсудили с сотрудниками ВГУВТ перспективы создания нового порта в Нижегородской области Бизнес

Ранее порт в Нижнем Новгороде располагался на Стрелке Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бизнесмены из Китая обсудили с сотрудниками Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) перспективы создания нового порта в Нижегородской области. Эту информацию опубликовал на своей странице в соцсети начальник отдела по связям с общественностью ВГУВТ Егор Гладышев 14 декабря 2017 года.

По словам специалистов, китайские инвесторы приехали в вуз для того, чтобы обсудить с экспертами перспективы и возможности строительства нового порта в Нижнем Новгороде. После этого они направились на совещание в региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Сообщается, что теоретически для размещения порта подходят три точки Нижегородской области: на правом берегу Волги и на левом берегу Оки (в районе Балахны, Кстово, Дзержинска). Отмечается, что он должен находиться за чертой города, но недалеко, при этом нужно ориентироваться на узловые железнодорожные станции (с грузовыми дворами, сортировочными узлами).

Как отметил доцент кафедры управления транспортом ВГУВТ, член Экспертного совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта Александр Лисин, в данном вопросе основная проблема связана с определением статуса будущего порта. "Так уж сложилось в постсоветское время, что речная логистика - целиком забота отдельных частных промышленных предприятий. Поэтому вопрос модернизации существующих причалов решается локально, как частная инициатива по развитию предприятия. Решить локальные производственные задачи невозможно строительством нового порта, так как бизнес уже решает свои вопросы логистики", - сказал он.

Также Александр Лисин обратил внимание на вопрос собственности территорий. "У нас какой причал ни возьми - он чей-то. В рамках своего бизнеса дело идет, но роль государства и его финансирования должна быть сильнее и выглядеть более внятно. Самым каверзным вопросом китайцев, на который мы не знали, как ответить, был: почему государство не строит речную инфраструктуру, как это принято во всем мире?", - сказал он.