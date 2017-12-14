Нижегородский агрокомбинат инвестировал более 1 млрд рублей в производство овощей по технологии "светокультура" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО Агрокомбинат "Горьковский" инвестировал более 1 млрд рублей в производство овощей по технологии "светокультура". Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщило 14 декабря 2017 года.

Согласно информации, первое производство овощей по технологии "светокультура" открыто в Нижегородской области на территории 4 га новых теплиц в ОАО Агрокомбинат "Горьковский".

"Ввод нового комплекса позволит увеличить в регионе производство овощей более чем на 20%. Вся продукция пойдет на нижегородские прилавки, чтобы жители региона могли покупать свежие овощи местного производства в холодное время года по доступным ценам", сказал на церемонии открытия производства министр сельского хозяйства Алексей Морозов.

"Правительство Нижегородской области помогло нам с субсидированием процентной ставки по кредиту, который мы взяли. Процентная ставка для нас достаточно низкая, в районе 3-4% - это то, что мы платим уже в банк. Именно такие меры поддержки помогают строиться", - пояснил замгендиректора ОАО Агрокомбинат "Горьковский" Александр Солодаев.

Инвестпроект включает в себя строительство 4 га теплиц, современного логистического центра, ввод в эксплуатацию биолаборатории, которая обеспечит производство собственными биообъектами и позволит отказаться от импортных аналогов, а также техническое перевооружение котельной.

Реализация проекта позволит производить овощи по технологии "светокультура" в период с октября по февраль и поднять урожайность в теплицах со "светокультурой" до 90-100 кг/м2. В новом комплексе создано 40 дополнительных рабочих мест.

"Конечно, в Нижегородской области нужно увеличивать производство овощей закрытого грунта, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа и других регионов. Это один из важных пунктов нашей программы продовольственной безопасности. Сейчас обсуждаются новые инвестпроекты по строительству теплиц, в частности, проект по выращиванию различных сортов салата в Автозаводском районе Нижнего Новгорода", - отметил Морозов.

"Сегодня мы видим, что благодаря успешному взаимодействию с подрядными организациями, хорошо продуманной стратегии развития, а также огромной проведенной работе агрокомбинат "Горьковский" идет в ногу с современными тенденциями в области сельского хозяйства. Расширение площадей теплиц - это важный шаг для предприятия, поскольку среди нижегородцев растет спрос на овощи местного производства. Мы с вами знаем, что покупая продукцию, произведенную в Нижегородской области, мы можем быть уверены в ее качестве", - подчеркнул и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

СПРАВКА:

Светокультура растений – это выращивание растений при искусственном освещении. Применяется для раннего выращивания рассады овощных культур, их зимней культуры при оптимальном световом режиме. Искусственным освещением пользуются в теплицах в зимние месяцы для удлинения короткого светового дня и восполнения слабого солнечного света. В средней полосе России считается оптимальным установка светильников из расчета 180-230 Вт/м2.