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Общество

Более 900 млн рублей направит правительство РФ на строительство нового общежития для Нижегородской академии МВД

14 декабря 2017 19:41  [48] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 900 млн рублей направит правительство РФ на строительство нового общежития для Нижегородской академии МВД. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, торги на право строительства объекта состоялись 11 декабря 2017 года. Победителем стала автономная некоммерческая организация "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института" (Москва). В аукционе также участвовало ООО "Росстройком", однако запрошенная им цена контракта оказалась выше. Так, "Росстройком" оценил свои услуги в 926,1 млн рублей, тогда как "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института" – в 916,1 млн рублей. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 995,8 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Общежитие должно быть построено по адресу: Анкудиновское шоссе, 3. Оно будет рассчитано на тысячу мест. Объект будет представлять собой три девятиэтажных блока жилых корпусов общежития и двухэтажного блока библиотеки. На каждом этаже общежития будут расположены одно-, двух- и трехкомнатные жилые ячейки с кухней, санузлом и подсобными помещениями.

Строительство должно быть завершено до конца 2022 года.

Напомним, также новое общежитие будет строить и ННГУ им. Лобачевского. Оно будет восьмиэтажным и разместится на территории университетского городка (пр. Гагарина, 23), а конкретно там, где сейчас расположен стадион. Торги на право строительство выиграла ГК "Ютон".

СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института" специализируется на предоставлении инжиниринговых услуг по созданию крупных международных и российских проектов в сфере глобальных промышленных объектов. Осуществляет комплекс работ, связанных с проектированием, разработкой, комплектацией, техническим перевооружением и дооснащением промышленных производств и их эксплуатацией.

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