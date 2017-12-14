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Общество

Новый очаг АЧС зарегистрирован на территории г.о. Семёновский в Нижегородской области

15 декабря 2017 09:23  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый очаг АЧС зарегистрирован на территории городского округа Семеновский в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору 14 декабря 2017 года.

Согласно информации, 13 декабря вирус африканской чумы свиней был выявлен у дикого кабана, убитого на территории ООО "Хохлома".

В настоящее время на территории городского округа организовано проведение комплекса мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Напомним, что 31 октября в Семеновском и Ковернинском районах у диких кабанов был установлен вирус АЧС. До этого карантин по АЧС действовал в Семеновском г.о. уже с 27 сентября 2017 года.

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