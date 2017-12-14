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Происшествия

"Лада" насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря

15 декабря 2017 09:38  [12] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Лада" насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло на ул. Новикова-Прибоя, 25 в 22:55. Согласно информации, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 23-летний пешеход получил смертельное ранение.

Напомним, что 13 декабря автомобиль сбил переходившую дорогу на "зелёный" школьницу в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, 3 декабря водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу на "зелёный свет".

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