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Общество

Нижегородская администрация назначила седьмой аукцион по продаже доли здания ООО "Рождественские бани"

15 декабря 2017 12:15  [57] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила седьмой по счету аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани". Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, на аукционе, который назначен на 17 января 2018 года, планируется продать 1/5 доли двухэтажного здания общей площадью 978,8 кв метров, расположенного по адресу: ул. Василия Иванова, д. 36А. Цена лота равна 5,3 млн рублей (на первом аукционе начальная цена составляла 7,5 млн рублей. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Впервые данный объект выставлялся администрацией на продажу в октябре 2015 года. Последние торги были назначены на ноябрь 2017 года, но не состоялись в связи с отсутствием заявок.

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