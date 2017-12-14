Нижегородская администрация назначила седьмой аукцион по продаже доли здания ООО "Рождественские бани" Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила седьмой по счету аукцион по продаже 1/5 доли здания ООО "Рождественские бани". Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, на аукционе, который назначен на 17 января 2018 года, планируется продать 1/5 доли двухэтажного здания общей площадью 978,8 кв метров, расположенного по адресу: ул. Василия Иванова, д. 36А. Цена лота равна 5,3 млн рублей (на первом аукционе начальная цена составляла 7,5 млн рублей. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Впервые данный объект выставлялся администрацией на продажу в октябре 2015 года. Последние торги были назначены на ноябрь 2017 года, но не состоялись в связи с отсутствием заявок.