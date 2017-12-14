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Экономика

Уровень развития выше среднего имеют 23% территорий Нижегородской области по итогам III квартала 2017 года

15 декабря 2017 12:42  [56] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уровень развития выше среднего имеют 23% территорий Нижегородской области по итогам III квартала 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

Согласно информации, уровень развития выше среднего имеют 12 из 52 территорий. На среднем уровне находятся 35 муниципальных образований, на уровне ниже среднего – пять.

Так, уровень социально-экономического развития выше среднего наблюдается в Кстовском, Городецком, Богородском, Балахнинском, Павловском, Ковернинском муниципальных районах и г.о.г. Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород и Саров.

Всего по итогам девяти месяцев 2017 года по сравнению с итогами за I полугодие 2017 года улучшилось состояние на 20 территориях области, четыре из которых перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития (Балахнинский - в категорию с уровнем развития выше среднего, Варнавинский, Володарский и Краснооктябрьский – в категорию со средним уровнем развития). На данных территориях наблюдается рост показателей, связанных с объемами инвестиций в реальный сектор экономики, отгруженной продукции, заработной платой, снижение уровня регистрируемой безработицы.

Последнее место среди всех территорий области занял Дивеевский район, где имеется просроченная задолженность по заработной плате (на ОАО "Дивеевский мясокомбинат" в сумме 6,3 млн рублей).

Также с уровнем ниже среднего оценены Сеченовский, Воротынский, Лукояновский и Вознесенский районы ввиду отрицательной динамики основных социально-экономических показателей. В частности, отмечалось снижение объемов отгруженной продукции, инвестиций в реальный сектор экономики, прибыли организаций, рост уровня регистрируемой безработицы.

Напомним, по итогам I полугодия Дивеевский и Лукояновский районы также находились в перечне муниципальных образований с уровне развития ниже среднего. Сеченовский, Воротынский и Вознесенский районы имели средний уровень развития.

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