Пять районов Нижегородской области имеют уровень развития ниже среднего по итогам I полугодия 2017 года Экономика

здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Пять районов Нижегородской области имеют уровень развития ниже среднего по итогам I полугодия 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экономики и конкурентной политики Нижегородской области 18 сентября.

По данным минэкономики, по итогам проведенной оценки уровня социально-экономического развития территорий за 1 полугодие 2017 года с уровнем ниже среднего оценены Дивеевский, Варнавинский, Володарский, Краснооктябрьский и Лукояновский районы. Это связано с отрицательной динамикой основных социально-экономических показателей, в частности снижением объемов отгруженной продукции, инвестиций в реальный сектор экономики, прибыли организаций, низким вводом жилья в расчете на душу населения.

"Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Городецком районах и городских округах г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, г.Нижний Новгород и Сарове. Кроме того, по итогам I полугодия 2017 года с уровнем выше среднего оценены Богородский, Вадский, Павловский, Ковернинский районы.

Отметим, что в I полугодии 2016 года уровень развития ниже среднего имели семь территорий: Володарский, Варнавинский, Гагинский, Дивеевский, Лукояновский, Краснооктябрьский, Сергачский районы.

Уровень развития выше среднего имели 12 территорий: Вадский, Городецкий, Кстовский, Ковернинский, Павловский, Уренский районы и городские округа город Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Саров.