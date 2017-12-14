Правительство РФ обязало водителей носить светоотражающие жилеты вне населённых пунктов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ обязало водителей носить светоотражающие жилеты вне населённых пунктов. Распоряжение об изменениях в правила дорожного движения (ПДД) опубликовано на сайте кабмина 16 декабря 2017 года.

Согласно документу, правила дополнены новым пунктом "2.3.4.", предписывающим водителям в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующим требованиям ГОСТ. Данное правило действует в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении водителя на проезжей части или на обочине.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования (то есть с 16 марта 2018 года, прим. НИА "Нижний Новгород").

Как отмечается в сопроводительной документации, наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.

Напомним, что в ноябре 2017 года УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области отмечало всплеск числа ДТП с участием пешеходов.

При этом, по статистическим данным за первую половину декабря, наибольший процент ДТП со смертельным исходом также занимаю происшествия с участием пешеходов, в Нижегородской области подобные аварии случаются на территории населённых пунктов. Так, 14 декабря "Лада" насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Ленинском районе Нижнего Новгорода.