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Общество

Глава Большеболдинского района Нижегородской области ведет переговоры о туристическом использовании местного аэродрома

18 декабря 2017 13:35  [312] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Большеболдинского района Нижегородской области Владимир Кочетов ведет переговоры о туристическом использовании аэродрома в с.Большое Болдино. Об этом он сообщил в интервью НИА "Нижний Новгород" в рамках спецпроекта "Жизнь муниципалитетов" в декабре 2017 года.

Аэродром в районе племзавода "Пушкинское" был законсервирован в начале 1990-х годов, и до 2010 года использовался только в сельскохозяйственной авиации.

"На сегодняшний день аэродром работает, внесен во все международные справочники как посадочная площадка для обслуживания судов малой авиации – весом до 5,7 тонн. Сейчас он начал привлекать новый вид туризма – авиационный, в отдельные дни мы принимаем до семи бортов в сутки. Это, конечно не совсем полномочия муниципалитета, поэтому ищем заинтересованную компанию по развитию данного направления. Думаю, в преддверии Чемпионата мира и наплыва туристов, которые захотят увидеть не только Нижний Новгород, это перспективное направление, тем более мы в последнее время постоянно ощущаем рост интереса к Большому Болдину из-за рубежа. И не все готовы ехать в родовую вотчину Пушкиных на автобусе", - отметил Владимир Кочетов.

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