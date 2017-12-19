Владимир Кочетов: "Авиационный туризм в преддверии ЧМ-2018 - перспективное направление для с.Большое Болдино" Общество

Владимир Кочетов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

В октябре 2017 года стало известно, что музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдино вернется в областную собственность с 1 января 2018 года. До этого он с 2014 года находился на муниципальном балансе – "блокада для музеев такого уровня", как признается его директор Нина Жиркова. В рамках спецпроекта "Жизнь муниципалитетов" глава Большеболдинского района Владимир Кочетов рассказал НИА "Нижний Новгород" о том, почему музей все-таки не был передан "федералам", как планируется развивать аэродром в районе племзавода "Пушкинское", и какой помощи он ждет от губернатора в развитии региона.

- Владимир Михайлович, статус регионального для известного на всю Россию музея, конечно, лучше муниципального. Но все-таки изначально министерство культуры РФ было готово принять его на федеральный уровень. Почему этого в итоге не произошло?

- Такие переговоры действительно велись, есть официальное письмо от Владимира Мединского, в котором министерство выражает готовность перевести музей-заповедник на федеральное финансирование.

Администрацией района и музея была проделана значительная документальная работа, но на 2016 год была значительно сокращена сумма средств на содержание уже подведомственных учреждений. В связи с этим минкульт получил отказ от министерства экономического развития в выделении средств на наш музей.

Было принято решение вернуться к этому вопросу в 2017 году. Но, как нам известно, этот вопрос решается очень сложно, а музей, конечно, нуждается в развитии сегодня. Как можно быстрее должна появиться программа его развития. Последний раз такая программа принималась в середине 80-х годов прошлого века ещё Госпланом России, но и она сегодня до конца не выполнена.

- А когда начнется разработка новой программы?

- Думаю, после официальной передачи музея на региональный уровень. Наши вопросы, требующие серьезного внимания, не новы, и неоднократно обсуждались на всех уровнях, часть из них уже удалось решить. Но есть и важные, перспективные, требующие совместных усилий. Необходимы реставрационные работы на главных музейных объектах (они не проводились более 30 лет). Нет фондохранилища (сметной стоимостью более 20 млн рублей). Требует незамедлительной реставрации подлинный объект церкви Александра Невского в с. Львовка, усадьбе старшего сына поэта. Но всё это должно вписываться в программу развития музея, а её пока нет.

Конечно, нужно развитие туристического потенциала территории с одновременным развитием фестивальных проектов, например сказочных, по произведениям Пушкина – я считаю, что мы на это имеем полное право. Сам музей на сегодня зарабатывает 12-13 млн рублей в год.

- В октябре болдинская администрация сообщила о планах по созданию тематического парка по сказкам Пушкина. Расскажите поподробнее – что представляет собой этот инвестпроект, какой ожидается объем инвестиций?

- Планируется строительство современного парка развлечений наподобие "Диснейленда" с мини-театрами, тематическими кафе, только герои будут наши, русские, пушкинские. Это не единственный инвестпроект: во Львовке, имении старшего сына поэта, хотелось бы обустроить для туристов крестьянскую деревню с активным отдыхом: катанием на лошадях, что так любил Александр Сергеевич, банями, действующей ветряной мельницей и трактиром с кухней пушкинского времени, крестьянскими избами, в которых можно было бы переночевать. Ещё одна задумка – воссоздать усадьбу Дубровского с бытом дворян той поры, как в произведении А.С.Пушкина, с балами. Общий объем инвестиций составляет 4 млрд рублей.

- А инвесторы на эти проекты найдены?

- Интерес к проекту есть. Мы уже более года с одним из потенциальных инвесторов ведем переговоры. Думает, подбирает лучшее время для реализации. Проекты такого плана в России ещё не реализовывались, поэтому инвестор немного осторожничает. Мы приглашаем заинтересованные структуры к реализации данного проекта. Уверены: всё, что связано с великим Пушкиным, бесспорно, будет востребовано.

- В районе племзавода "Пушкинское" есть небольшой аэродром. Есть ли на сегодняшний день планы по его развитию?

- Аэродром был законсервирован в начале 90-х годов прошлого века и до 2013 года использовался только в сельскохозяйственной авиации. Пришлось потратить очень много сил, чтобы его сохранить и снова ввести в строй действующих. На сегодняшний день аэродром работает, внесен во все международные справочники, сертифицирован как посадочная площадка для обслуживания судов малой авиации – весом до 5,7 тонн. Сейчас он начал привлекать новый вид туризма – авиационный. В отдельные дни мы принимаем до семи бортов в сутки.

Это, конечно не совсем полномочия муниципалитета, поэтому ищем заинтересованную компанию по развитию данного направления. Думаю, в преддверии Чемпионата мира и наплыва туристов, которые захотят увидеть не только Нижний Новгород, это перспективное направление, тем более мы в последнее время постоянно ощущаем рост интереса к Большому Болдину из-за рубежа. И не все готовы ехать в родовую вотчину Пушкиных на автобусе.

- В каких федеральных проектах муниципалитет планирует участвовать в 2018 году: "Комфортная городская среда", "Парки малых городов"?

- Под "Парки малых городов" мы не подошли – слишком маленькие, не город. Сейчас готовим техническую документацию для участия в программе "Комфортная городская среда" на 2018 год. Рассчитываем на благоустройство территории в районе ул. Юбилейной, мкр. Восточный. Придомовые территории, казалось бы, мелочь – но очень нам необходимая.

- А что еще необходимо Большеболдинскому району? В решении каких проблем вы ожидаете от врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, от возглавляемого им правительства помощи?

- Для нас, одна из самых главных тем - это поддержка сельского хозяйства, обеспечение быта на селе. Нам нужны молодые кадры. Село всегда было донором и будет им. Не понимаю тех, кто говорит, что село сегодня не выгодно и не перспективно. Это даже не ошибка, это заблуждение.

Практически ежедневно от жителей слышу вопросы по продолжению программы строительства ФОКов. Для большинства районов это единственная надежда приближения быта к городскому уровню. В Болдино ФОК точно будет востребован. У нас много хороших спортсменов, но большинство соревнований – выездные, так как спортивные сооружения не соответствуют нормативам.

Мне бы также хотелось увидеть заинтересованность главы региона в развитии туристического потенциала Нижегородской области в целом и нашего района в частности. Регион уникальный, но в туристическом плане недостаточно развит. Ждем Глеба Сергеевича на Большеболдинской земле, для нас важен его взгляд на территорию.

- А нет ли желания обратить внимание региональной власти на проблему здравоохранения в районе? Не так давно в СМИ вышел материал о смерти в Большеболдинской ЦРБ 45-летнего мужчины от обычной пневмонии. Коллеги отмечали, что в больнице нет ни реанимационного, ни патологоанатомического отделений. За здравоохранение сейчас отвечает область. Планируете ли выходить в правительство, Заксобрание с предложением выделить больнице дополнительные средства?

- Не надо забывать, что сегодня абсолютное большинство отраслей экономики, в том числе и социальной сферы, работает в очень жестких финансовых рамках. Не могу отрицать наличие проблем в здравоохранении района. Есть обращения от жителей: на очередь на стационарное лечение, отсутствие определенных направлений в ЦРБ, жалобы на работу отдельных специалистов по качеству оказания услуг.

Но несомненно одно – коллектив ЦРБ опытный, профессиональный, много пришло молодых специалистов. Поступает новое медоборудование, проводится ремонт поликлиники, идет плановый ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.

Как пример хочется привести Владимира Юрьевича Смолина – окулиста, хирурга, профессионала высокого уровня. Кроме лечебной практики проводит операции по замене хрусталика глаза, оперирует катаракту. К нему едут пациенты даже из других областей. Я думаю, редкая сельская районная больница может оказывать такие услуги.

Хотелось бы также отметить, что в ближайшие два-три года в сёлах района появится нехватка педагогов. Знаю, что около 30 педагогов у нас уйдет на пенсию. Мы отслеживаем всех, кто сегодня обучается на врачей, педагогов, в сфере культуры. Со многими беседуем, но процесс идёт тяжело. Поэтому хотелось бы обратиться к руководству региона, Законодательному собранию с предложением вернуться к программе строительства жилья для молодых специалистов на селе.