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Общество

Нижегородское правительство выпустило распоряжение об усиленной охране хвойного молодняка в предновогодний период

18 декабря 2017 16:46  [243] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области выпустило распоряжение об усиленной охране хвойного молодняка в предновогодний период. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ 14 декабря 2017 года подписал и.о. врио губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. В распоряжении отмечается, что "в целях сохранения насаждений в предновогодний период" заготовка и перевозка хвойных пород разрешена только лесопользователям, имеющим соответствующие договоры и госконтракты. Покупателям должны выдаваться документы о законности приобретения деревьев.

Департаменту лесного хозяйства области поручено обеспечить охрану хвойных молодняков. Кроме того, органам МСУ рекомендовано организовать специальные площадки для продажи новогодних деревьев, а полиции – оказать природоохранным органам содействие в контроле за незаконным провозом и продажей елей.

Напомним, что с 8 декабря на сайте администрации Нижнего Новгорода размещена новогодняя интерактивная карта. На ней отмечены катки, елочные комплексы и праздничные базары. Кликнув на значок, можно увидеть адрес площадки, а в случае с новогодними базарами – еще и время их работы и ассортимент продукции. В основном это живые ели и игрушки, сувениры и сладости.

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