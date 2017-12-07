Новогодняя интерактивная карта размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новогодняя интерактивная карта размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, на карте отмечены катки, елочные комплексы и праздничные базары. Кликнув на значок, можно увидеть адрес площадки, а в случае с новогодними базарами – еще и время их работы и ассортимент продукции. В основном это живые ели и игрушки, сувениры и сладости.

Центры новогодних и рождественских гуляний будут открыты в каждом районе Нижнего Новгорода. В Автозаводском районе это территория МП "Автозаводский парк", в Канавино – парк им. 1 Мая, в Ленинском районе – площадка около кинотеатра "Россия", в Московском районе – площадь у дворца спорта "Юность". Главная елка Нижегородского района на днях зажгла огни на пл. Горького. В Приокском районе новогодний праздник состоится в парке "Швейцария" (ост. Медицинская), в Советском районе – на пл. Советской, в Сормово – в Сормовском парке (ул. Энгельса).

Главными городскими праздничными площадками станут пл. Минина и Пожарского, где уже начался монтаж новогодней ели, и ул. Рождественская - там рабочие заканчивают обустройство катка. Также для нижегородцев будут работать 23 предновогодних базара и 87 катков – в парках, на территории спортивных комплексов, во дворах школ и внутри жилых микрорайонов.