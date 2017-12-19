Ходатайство об аресте зампредседателя ЗС НО Олега Сорокина поступило в суд Политика

Олег Сорокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ходатайство об аресте зампредседателя Заксобрания Нижегородской области ("Единая Россия"), экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина поступило в суд.

Как подтвердили в суде, ходатайство поступило в Нижегородский районный суд 19 декабря 2017 года.

Согласно информации на сайте райсуда, чиновнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело связано с проведенным в 2012 году аукционом на 14 земельных участков в Советском районе. Победителем в итоге стало ООО "И*", участие которого в аукционе осуществлялось, в том числе, за счет займов, ООО "УК "Столица Нижний". В свою очередь ЗАО "В*" пыталось обжаловать аукцион. Экс-главе города вменяется в вину то, что он якобы "предложил своему знакомому С. оказать услугу по оплате собственными деньгами" (30 млн рублей) взятки гендиректору ЗАО "В*" за отзыв жалоб и исков и за отказ от дальнейших претензий на участки.

Напомним, что в ноябре 2014 года СУ СК уже проводил проверку в отношении главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Следствием поверялись вопросы соблюдения Сорокиным требований ФЗ "О противодействии коррупции". СК сообщал тогда, что в 2011-2012 годах администрацией города проведены аукционы о продаже права на заключение договоров о развитии застроенной территории в Нижегородском районе и об аренде 14 земельных участков. По результатам аукционов договоры заключены с ООО "РегионИнвест52" и ООО "Инградстрой", аффилированными близким родственникам Сорокина".

Однако в июне 2015 года в возбуждении уголовного дела было отказано. В СК сообщали, что в ходе процессуальной проверки объективных данных, указывающих на совершение главой города противоправных действий, не установлено. Таким образом, следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков состава преступления.

Напомним также, что гендиректор ЗАО "Волга-Петролеум" Мансур Садеков был задержан в апреле 2013 года в Москве при попытке коммерческого подкупа ЗАО "Вектрон" в 30 млн рублей за отказ от участия в аукционе за право аренды 14 земельных участков в Советском районе Нижнего Новгорода общей площадью 453 га. Ранее УФАС признало, что аукцион прошел с существенными нарушениями.

Несколько месяцев Садеков провел под арестом, в сентябре 2013 года суд изменил меру пресечения – он был освобожден из СИЗО под залог в 15 млн рублей.

В октябре 2014 года Мансур Садеков был приговорен к штрафу в 307,2 млн рублей за попытку коммерческого подкупа.