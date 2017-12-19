Управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управделами облправительства отложило "заселение" нового дома в Нижегородском кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 7,23 тысячи кв. м площади Дома правительства (по документам это третий блок). Предполагалось, что "заселение" блока начнется сразу после его ввода в эксплуатацию.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении делами правительства Нижегородской области 19 декабря, блок пока в эксплуатацию пока не введен, срок окончания работ по контракту - 25 декабря 2017 года.

Напомним также, что окончание строительства второго блока намечено на 2019 год. Для финансирования строительства второго блока планируется из регионального бюджета выделить 100 млн рублей в 2018 году и 125 млн рублей в 2019 году. Площадь второго блока составит около 4 тысяч кв. м.

Сроки ввода в эксплуатацию последнего блока (который по документам первый) пока не определены.

Строительство Дома правительства в 2016-2017 годах ведет компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. В 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Позднее, в 2013 году, по решению депутатов Законодательного собрания было выделено около 97 млн рублей. В феврале 2013 года аукцион на право строительства объекта выиграло ООО "КС-строй", предложив сумму 84,5 млн рублей.