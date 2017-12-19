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Экономика

Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 7% с начала по середину декабря 2017 года

19 декабря 2017 16:27  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 7% с начала 2017 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации Управления ФАС по Нижегородской области Тамара Григорян сообщила на пресс-конференции 19 декабря 2017 года.

По ее словам, по данным на 18 декабря средняя стоимость этого бензина в регионе составляет 37,6 рубля за литр, тогда как на 18 января АИ-92 стоил 35,14 рубля. Бензин АИ-95 вырос в цене на 6,25% - с 38,06 рубля за литр до 40,44 рублей. Дизельное топливо подорожало на 7,52% - с 36,55 рубля до 39,3 рубля.

"В начале текущего года цены стояли. И стояли они до апреля. Так же они вели себя и четыре месяца подряд с августа. То есть когда мы говорили, что цены стоят, это была правда, но вот так скачком получается 6-7%. Это практически инфляция. Но давайте вспомним, что внутри этой динамики есть еще и акцизы, и это точно не 7%, а больше. И в данном случае мы можем говорить о том, что поставщики продолжают делиться с потребителем маржинальностью, и это, несомненно, хорошая новость", - отметил руководитель УФАС Михаил Теодорович.

Напомним, по данным на 18 октября 2017 года стоимость бензина АИ-92 составляла 36,9 рубля за литр, рост с января составил 5%. Бензин АИ-95 тогда подорожал на 4,34% - с 38,06 рубля до 39,71 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 3,8% - с 36,55 рубля до 37,94 рубля.

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