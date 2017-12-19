Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует ввести новую схему общественного транспорта к осени 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует ввести новую схему маршрутной сети общественного транспорта до начала осени 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 декабря 2017 года.

Согласно информации, 19 декабря в администрации состоялась презентация проекта новой маршрутной сети общественного транспорта городского округа.



В пресс-конференции приняли участие директор департамента городского хозяйства администрации Дзержинска Денис Дергунов, генеральный директор компании-разработчика ООО "Агентство дорожной информации РАДАР" (Пермь) Юрий Попов.

Вниманию собравшихся был представлен проект новой транспортной схемы и информация об этапах его создания: разработчики проанализировали существующую маршрутную сеть, разработали сценарии ее оптимизации и "дорожную карту" развития маршрутной сети.

В ходе изучения действующей транспортной схемы было выявлено, что степень дублирования маршрутов в Дзержинске очень высок и составляет 3,38. Он превышает допустимое значение с учетом численности населения города. Так в крупных городах может достигать значения 4, в малых и средних городах - обычно 1,2-2,5.

"Негативными последствиями высокого уровня дублирования маршрутов являются увеличение интервала движения подвижного состава и времени ожидания пассажирами, а также снижение экономической эффективности функционирования маршрутов, что приводит к повышению тарифов на проезд", - говорится в сообщении.

Попов отметил, что троллейбусные маршруты практически полностью дублируются автобусными. Кроме того, имеет место значительное дублирование автобусными маршрутами друг друга.

Для оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Дзержинска предлагается реализация ряда мероприятий в два этапа. Первый этап - закрытие автобусных маршрутов Т-26, Т-27, Т-30, 28, Т-1; изменение трассировок маршрутов Т-22 и Т-23 (Западный-1 – Циолковского – Свердлова – Строителей – Ленинского Комсомола – Петрищева – Гайдара – Циолковского – Урицкого – Октябрьская – Черняховского – Чапаева – Пирогова – Советская – Молодежная – Гайдара); закрытие троллейбусных маршрутов 2 и 6 с усилением троллейбусных маршрутов 3 и 4 освободившимся подвижным составом; запуск автобусного маршрута 31 (Западный-1 – Северные ворота – Чкалова – Маяковского – Ватутина – пл. Ленина – Грибоедова – Вокзал); запуск автобусного маршрута 32 (Западный-1 – Циолковского – Ленинского Комсомола – Петрищева – Гайдара – Циолковского – пл. Дзержинского – пр. Ленина – Черняховского – Попова).

Второй этап: организация полукольцевых троллейбусных маршрутов 10 и 11 (в разных направлениях), изменение трассировки автобусных маршрутов 9 и 10.

Отмечается, что "реализация указанных мероприятий позволит снизить уровень дублирования маршрутной сети как между системами пассажирского транспорта (автобус и троллейбус), так и внутри систем пассажирского транспорта. Кроме того, за счет более прямых трассировок маршрутов уменьшится время в пути для пассажиров". Коэффициент пересадочности при этом, по словам Попова, должен остаться прежним.

"В настоящее время в Дзержинске очень высок уровень дублирования маршрутов, идет конкуренция между автобусами и троллейбусами. В связи с этим пробеги одни и те же, а пассажиропоток гораздо меньше, чем мог бы быть. Из-за этого себестоимость перевозки достаточно высока. Поэтому одна из задач, которая решается с внедрением новой транспортной схемы – это развитие троллейбусного движения. Изменение схемы позволит увеличить загрузку троллейбусов и поправить экономическую ситуацию электротранспортного предприятия", - отметил Дергунов.

"Проект новой маршрутной сети общественного транспорта – это научный продукт, база для дальнейшей доработки. С сегодняшнего дня документ поступает в открытый доступ для всех. Наша задача – получить наибольшее количество пожеланий и замечаний по проекту и с их учетом доработать схему, сделав ее максимально комфортной и эффективной для жителей города", - добавил директор департамента городского хозяйства.

Проект новой маршрутной сети общественного транспорта Дзержинска уже размещен на официальном сайте администрации города. Он направлен в Гордуму, Общественный совет при главе города и Общественную палату Дзержинска. Те, у кого нет доступа к сети Интернет, могут ознакомиться с печатным экземпляром проекта новой транспортной схемы в читальном зале Дома книги.

Начиная с 19 декабря и до 23 января, все желающие могут направить свои пожелания и предложения по проекту транспортной схемы на электронную почту transshema@adm.dzr.nnov.ru или передать их в письменном виде в администрацию города (каб. 15).



После обобщения всех поступивших предложений и замечаний в проект схемы будут внесены коррективы. После этого транспортная схема подлежит утверждению. Далее должен быть разработан и утвержден документ планирования регулярных перевозок, в котором будет отражено, что в дальнейшем будет происходить с каждым маршрутом. При этом с момента утверждения документа до изменения транспортной схемы должно пройти не менее полугода. Сразу же после принятия документа планирования начнется уведомление перевозчиков (об изменении или отмене маршрутов), подготовка и проведение конкурсов на право осуществления перевозок по новым маршрутам.



С учетом времени, требующегося для соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, новая маршрутная сеть общественного транспорта Дзержинска начнет действовать ориентировочно в конце лета – начале осени 2018 года.