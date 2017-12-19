Более чем на треть подорожали груши и апельсины в Нижегородской области с начала 2017 года по середину декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Более чем на треть подорожали груши и апельсины в Нижегородской области с начала 2017 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации Управления ФАС по Нижегородской области Тамара Григорян сообщила на пресс-конференции 19 декабря 2017 года.



По ее словам, по данным на 13 декабря 2017 года стоимость одного килограмма апельсинов составила 76,88 рубля, тогда как в январе апельсины стоили 56,32 рубля (рост – 36,51%). Цена за один килограмм груш возросла на 36,64% - с 91,73 рубля до 125,34 рубля.



Как пояснил руководитель УФАС Михаил Теодорович, наиболее высокие цены фиксируются там, где люди покупают фрукты "на бегу". В сетях цены ниже, однако средняя стоимость фруктов, которые люди традиционно больше покупают под Новый год, получается с ростом к январю.



Так, на 13% за отчетный период также подорожали яблоки (до 61,75 рубля за 1 кг), на 15,44% - мандарины (до 84,8 рубля), на 15,1% - лимоны (до104 рублей).



При этом с января по декабрь в Нижегородской области зафиксировано снижение цен на ржаной хлеб, который подешевел на 8,3% (до 40,27 рубля за 1 кг). Кроме того, на 9,3% снизилась средняя стоимость подсолнечного масла (до 98,6 рубля за литр), на 10,1% - стоимость муки (до 33,16 рубля), на 25,7% - сахара (до 32,58 рубля), на 28,7% гречневой крупы (до 74,9 рубля), на 21,64% - черного чая (до 40,73 рубля за 100 граммов). Также на 19,83% подешевел репчатый лук (до 16,17 рубля), на 11,47% - говядина (до 339 рублей), на 10,4% - курица (до 114,5 рубля). Из фруктов подешевели бананы, которые по данным на декабрь стоят в среднем 50,3 рубля за килограмм, что на 9,5% меньше, чем в январе текущего года.



Напомним, бензин АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 7% с начала по середину декабря 2017 года.

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