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Политика

Суд арестовал экс-главу Нижнего Новгорода до 17 февраля 2018 года

19 декабря 2017 19:52  [229] Политика
Олег Сорокин

Олег Сорокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Суд арестовал зампредседателя Заксобрания Нижегородской области ("Единая Россия"), экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ходатайство поступило в Нижегородский районный суд и было рассмотрено 19 декабря 2017 года. Заслушав доводы сторон, суд принял решение об аресте сроком на два месяца. Представители защиты с решением не согласны и будут его обжаловать.

Напомним, чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2014 года СУ СК уже проводил проверку в отношении главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Следствием поверялись вопросы соблюдения Сорокиным требований ФЗ "О противодействии коррупции".  СК сообщал тогда, что в 2011-2012 годах администрацией города проведены аукционы о продаже права на заключение договоров о развитии застроенной территории в Нижегородском районе и об аренде 14 земельных участков. По результатам аукционов договоры заключены с ООО "РегионИнвест52" и ООО "Инградстрой", аффилированными близким родственникам Сорокина".

Однако в июне 2015 года в возбуждении уголовного дела было отказано. В СК сообщали, что в ходе процессуальной проверки объективных данных, указывающих на совершение главой города противоправных действий, не установлено. Таким образом, следователи приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков состава преступления.

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