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Общество

"Автолигатранс-НН" выиграл пятый конкурс на новые частные маршруты в Нижнем Новгороде

20 декабря 2017 10:07  [174] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Автолигатранс-НН" выиграло пятый конкурс на новые частные маршруты в Нижнем Новгороде. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе администрации города.

Конкурс прошел 19 декабря 2017 года, на него было подано две заявки. ООО "Автолигатранс-НН" будет обслуживать маршруты №55 ("ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"), №93 ("Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры") и №94 ("ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2").

Ранее "Автолигатранс-НН" выиграл конкурс на маршруты №№74,82,91. Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно.

ООО "Лидер-Транс" (уполномоченный представитель ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа-НН", ИП Каргин Д.В., ИП Каргин В.В.) выиграло конкурс на маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92.

СПРАВКА:
ООО "Автолигатранс-НН" зарегистрировано в апреле 2017 года, уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Гендиректор и единственный учредитель Александр Сергеевич Емелин.

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