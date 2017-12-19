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Общество

Вифлеемский Огонь прибудет в Нижний Новгород 25 декабря

20 декабря 2017 12:20  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вифлеемский Огонь прибудет в Нижний Новгород 25 декабря 2017 года. Об этом сообщает "Русский Союз Скаутов" 20 декабря.

"Вифлеемский Огонь" - международная благотворительная акция скаутов всего мира. Её цель - доставить в каждый храм, каждый дом верующих священный огонь, зажжённый в Вифлеемской пещере, как символ добра, объединения, любви и радости.

Огонь лампадки, зажжённой в Священной пещере Вифлеема скаутом из Австрии, передается эстафетой по странам мира для передачи в дома верующих и в храмы. В акции участвуют скауты Австрии, Германии, Польши, Словении, Франции, Норвегии, Дании, Финляндии, Белоруссии, России и других государств.

В этом году штаб-квартира "Русского Союза Скаутов" 20-й раз будет участвовать в международной эстафете по доставке огня.

23 декабря представители "Русского Союза Скаутов" отправляются из Нижнего Новгорода за огнём. 24 декабря в 13:00 в Москве на Крутицком Патриаршем подворье пройдет церковная служба, и Огонь торжественно передадут представителям российских городов. Дальше огонь будет передаваться от города к городу, от церкви к церкви скаутами из нашей организации.

25 декабря в 6:30 Огонь прибудет в Нижний Новгород. Он будет находиться под охраной скаутов до 2 января 2018 года, в штаб-квартире организации по адресу ул. Голубева 4а.

25 декабря в течение всего дня в РСС будут ждать гостей и представителей СМИ, чтобы рассказать нижегородцам о Международной акции, а 2 января Огонь отправится в путь по Нижегородской области.

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