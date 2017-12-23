Нижегородское УФАС оштрафовало нарушителей закона о рекламе на 4,8 млн рублей за 11 месяцев 2017 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородское УФАС оштрафовало нарушителей закона о рекламе на 4,8 млн рублей за 11 месяцев 2017 года. Об этом заявила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Ольга Швецова на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики управления 21 декабря 2017 года.

По ее словам, на начало декабря 2017 года в антимонопольное ведомство поступило 235 обращений по фактам распространения рекламы, что на 16% ниже показателей 2016 года.

"Поводом для возбуждения дел послужило 83 заявления, еще 20 дел УФАС возбудило по собственной инициативе. Если сопоставить показатели 2016 и 2017 годов, можно увидеть, что основная доля нарушений связана с навязчивым распространением рекламы по сетям электросвязи (смс-реклама, телефонные звонки, рекламные рассылки по электронной почте). Доля таких дел составляет 25% (26 дел) к 14% в 2016 году. Следующим, наиболее частым выявляемым нарушением является реклама финансовых услуг - это каждое пятое дело (21 дело)", - рассказала Ольга Швецова.

Она также добавила, что по 38-ми делам назначены штрафы на общую сумму 4,802 млн рублей. Это почти два раза больше показателей 2016 года - 2,848 млн рублей.

"Связано это с увеличением числа производств по ч.6 ст.14.3 КоАП РФ ("Распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита"). Наказание за это предусматривается серьезное - от 300 до 800 тысяч рублей", - подчеркнула начальник отдела контроля экономической концентрации.