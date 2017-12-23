МИД Израиля рассмотрит возможность создания в Нижнем Новгороде должности почетного консула Политика

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

МИД Израиля рассмотрит возможность создания в Нижнем Новгороде должности почетного консула. Об этом пресс-служба Думы сообщила 21 декабря 2017 года.

Согласно информации, и.п председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко встретилась с официальной делегацией посольства Израиля в РФ. В составе делегации присутствовал чрезвычайный и полномочный послом Израиля в РФ Гарри Корен. В мероприятии принимали участие заместитель главы города Михаил Кузнецов, председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей городской администрации Елена Мишина, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

На встрече обсуждались перспективы экономического, образовательного и культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туристических обменов, а также укрепления прямых контактов между Нижним Новгородом и Израилем.

Солонченко рассказала гостям о подготовке города к торжествам, посвященным 150-летию Максима Горького и чемпионату мира по футболу, пригласила израильских представителей принять участие в бизнес-саммите и фестивале "Секреты мастеров", который традиционно проходят в день города. Мишина предложила гостям принять участие в проекте "Читаем Горького на разных языках", который приурочен к юбилею писателя. Также обсуждалась тема назначения почетного консула Израиля в Нижнем Новгороде.

"Несомненно, Нижегородская область и сам город Нижний Новгород имеет гигантский потенциал для сотрудничества экономического, научного и культурного. Идею создания здесь института почетного консула мы рассмотрим, базовая идея находится на рассмотрении в израильском МИДе не только по отношению к России, но и ко многим странам. Ключевое решение в МИДе в Иерусалиме будет приниматься с моей рекомендацией. В связи с тем, что впервые нам предложили это именно здесь, мы подумаем более серьезно", - отметил Корен.

Срок принятия решения по этому вопросу в сообщении не называется.

"После десятилетнего перерыва в Нижний Новгород приехал Посол Израиля, и я считаю, что это очень важно и почетно, и говорит о том, что Нижний Новгород активно развивается. Предстоящие крупные мероприятия – чемпионат мира, литературный фестиваль Горького, подготовка к 800-летию – интересны и дают большие возможности для взаимодействия. Важно, чтобы теперь они воплотились в реальные дела", - сказала Солонченко.

Она подчеркнула, что стороны намерены продолжить общение, и будут развивать взаимодействие на уровне общественных организаций и вузов, что позволит вывести взаимоотношения на более высокий уровень.