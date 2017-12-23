Адвокат экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД пытается обжаловать предъявленное обвинение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Адвокат экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияра Уразалина пытается обжаловать предъявленное Уразалину обвинение. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании в Нижегородском районном суде 21 декабря 2017 года.

Экс-начальник тыла Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября 2017 года, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство следователей о его аресте. Изначально он обвинялся в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в ноябре статья была переквалифицирована на 291.

В рамках заседания 21 декабря судья Тимур Хорцев должен был рассмотреть жалобу защиты обвиняемого о незаконности инкриминирования ему посредничества во взяточничестве (ч. 3 и 4 ст. 291.1 УК РФ).

Так как связь с обвиняемым суд обеспечивал при помощи видеотрансляции из следственного изолятора, адвокат обвиняемого Станислав Рябцов ходатайствовал о самоотводе судьи от рассмотрения дела в связи с тем, что права его подзащитного не были обеспечены в полной мере из-за невозможности присутствовать лично.

Судья отклонил данное ходатайство, в связи с чем Рябцов сложил свои полномочия по защите в рамках данного заседания, так как права подзащитного не были реализованы в полной мере. Совещаясь на месте, суд принял решение о переносе заседания на 27 декабря в 10:00.

"Состоявшееся судебное заседание показало, что решение такого сложного юридического вопроса невозможно осуществить, пользуясь возможностями только видеотрансляции с обвиняемым. Поэтому суд принял решение отложить заседание до его личной явки. Такого преступления, которое инкриминируют моему подзащитному (посредничество во взяточничестве) не существует, так как даже по мнению самого следствия взяткодатель отказался от дачи взятки. А если взятки не было, то и никакого посредничества также быть не может. Такова юридическая практика, и таковы требования закона. Таким образом, добровольный отказ от совершения преступления исключает возможность уголовного дела. Данную информацию мы довели до суда, какова будет процессуальная реакция на это, мы узнаем на следующем заседании", - прокомментировал НИА "Нижний Новгород" Рябцов, подводя итоги.

Напомним также, что суд арестовал имущество семьи Уразалина на сумму более 54 млн рублей.