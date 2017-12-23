Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пополнил ряды "Единой России" Политика

Максим Решетников, Андрей Турчак, Антон Алиханов и Глеб Никитин Фото: er.ru

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пополнил ряды "Единой России".

Как сообщается на сайте правящей партии, вечером 21 декабря 2017 года президиум генсовета принял решение о принятии в партию четырех глав региона. В партию вступили: Антон Алиханов (губернатор Калининградской области), Дмитрий Овсянников (губернатор Севастополя), Максим Решетников (губернатор Пермского края) и Глеб Никитин.

По словам и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, на сегодняшний день партия – это свыше 2 млн членов партии, более 900 тысяч сторонников

Он отметил, что все вступившие в партию главы регионов хорошо известны. "Трое из них прошли предвыборные кампании, заручились поддержкой своих избирателей - наших граждан. Глебу Сергеевичу это еще предстоит, и я уверен, что мы вместе с вами окажем ему максимальную поддержку", - сказал Турчак.

Никитин отметил, что большой поддержкой партия пользуется и в Нижегородской области. По его словам, 60 тысяч нижегородцев являются членами и сторонниками партии, а на последних выборах в Госдуму "Единая Россия" получила поддержку 58% избирателей региона. "Для меня это большая честь и ответственность - вступить в ряды Партии, которая имеет такую поддержку жителей", - заключил он.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Вадим Булавинов, который был на тот момент и.п. секретаря НРО ЕР, предложил Никитину вступить в партию. На конференции НРО Булавинов сообщал журналистам, что Глеб Никитин "пока думает" о вступлении в "Единую Россию".

Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой какой-либо политической партии. Согласно действующему закону о выборах главы региона, кандидаты на должность губернатора выдвигаются избирательными объединениями. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.