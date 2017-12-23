Нижегородская администрация назначила три аукциона на РЗТ в Приокском районе на 26 января 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила три аукциона на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Приокском районе на 26 января 2018 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии 21 декабря 2017 года.

Три участка, выставленных на торги на эту дату, расположены в Приокском районе, один – в Ленинском. Речь идет об участках в границах ул. Азовская, пр. Гагарина (начальная цена права на заключение договора – 13,1 млн рублей), ул. Пятигорская, Батумская (4,7 млн рублей), ул. Столетова, Батумская (971 тысяча рублей), на пересечении улиц Гончарова, Усиевича (2,9 млн рублей).

19 января, в свою очередь, состоятся конкурсы на РЗТ в Нижегородском районе: в границах пл. Сенная, ул. Большая Печерская, Сеченова, Тургенева (116,1 млн рублей), ул. Грузинская (39,6 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 22 декабря, 11 – на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года.