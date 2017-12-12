Нижегородская администрация назначила 12 аукционов на РЗТ на 12 января 2018 года Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила 12 аукционов по программе развития застроенных территорий (РЗТ) на 12 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации 13 декабря 2017 года.

Десять участков, выставленных на торги, расположены в Нижегородском районе, по одному – в Советском и Автозаводском. Речь идет об участках по ул. 2-я Оранжерейная (начальная стоимость - 21,2 млн рублей), ул. Грузинская (9,1 млн рублей), в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана (10,2 млн рублей), ул. Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (11,4 млн рублей), ул. Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (15,03 млн рублей), на пересечении ул. Гоголя, Нижегородская (38,9 млн рублей), ул. Большая Перекрестная, Дальняя (31,2 млн рублей), ул. Малая Ямская, Шевченко (38,09 млн рублей), ул. Ереванская, Дальняя (22,2 млн рублей), ул. Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (35,5 млн рублей), ул. Студеная (6,01 млн рублей), ул. Малая Ямская, Большие Овраги (17,7 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 22 декабря, 11 – на 29 декабря 2017 года.

Напомним также, что никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде.