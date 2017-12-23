Никто не заявился на 11 назначенных на 22 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на 11 назначенных на 22 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

22 декабря 2017 года должны были пройти 11 аукционов на РЗТ в областном центре. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

На конкурс выставлялись семь участков в Нижегородском районе, два – в Московском и по одному – в Советском и Канавинском районах: в границах улиц Маслякова, Ильинская (участки №№1, 2 и 4 - 14,4; 4,8 и 14,6 млн рублей), Нестерова, Ковалихинская (3,3 млн рублей), Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок №1, 57,03 млн рублей), Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок №3, 43,1 млн рублей), Фрунзе, Ковалихинская, Максима Горького (6,3 млн рублей), Актюбинская, Крановая, Конотопская (2,9 млн рублей), Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова (4,7 млн рублей), по проспекту Героев (2,7 млн рублей), по улице Агрономической в Советском районе (6,2 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила 11 аукционов на развитие территорий на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года, два – на 19 января, четыре – на 26 января.