Нижегородский мининвест выставил на торги земельный участок в Московском районе под строительство гостиницы Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области выставило на торги земельный участок в Московском районе под строительство гостиницы. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.



Согласно информации, участок площадью 2,6 тысячи кв метров находится вблизи пересечения ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы. Предмет аукциона - право на аренду участка. Земля предназначена под строительство гостиницы не выше пяти этажей. Начальная цена аренды – 920 тысяч рублей в год. Торги назначены на 15 февраля 2018 года.



Напомним, 15 декабря сообщалось, что незаконно построенную гостиницу на Гребном канале в Нижнем Новгороде сносят по решению суда. Шестиэтажное здание гостиницы возводилось в Слободе Печеры, хотя на земельном участке площадью 600 кв. метров разрешалось строить только индивидуальные жилые дома не выше трех этажей.