Срок приёма заявок на участие в премии "Серебряный лучник"-Приволжье продлён до 29 декабря Общество

Срок приёма заявок на участие в VII региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник"-Приволжье продлён до 29 декабря 2017 года включительно. Об этом сообщают организаторы.

Как сообщается в пресс-релизе, данное решение обусловлено многочисленными обращениями участников. "У многих компаний есть интересные PR-проекты и талантливые маркетинговые решения, но иногда требуется дополнительно время на оформление документов. Мы очень хорошо понимаем коллег, и по их просьбам продляем сроки приема документов. Все желающие могут подавать свои проекты до 18:00 29 декабря", - отметила исполнительный директор премии Анна Айзенштадт.

Согласно информации, по данным на 22 декабря в исполнительную дирекцию премии поступило более 50 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Как отмечают организаторы, традиционно наиболее активной оказалась Нижегородская область, но есть и интересные проекты из других регионов. В 2017 году вновь наиболее полно представлены проекты с сильным социальным компонентом, особое внимание было уделено теме экологии.

Напомним, к участию в региональном этапе "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиа кампании, программы и стратегии.

Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье, а также Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".