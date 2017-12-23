Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под строительство детсада в Городце

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Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил выделение земли под строительство детсада в Городце. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 22 декабря 2017 года.
Заявку подало МКУ "Городецстройсервис". Земельный участок площадью 1,5 га расположен вблизи дома №1 на ул. Крупинова. Объем средств, необходимый для строительства, - 190 млн рублей. Срок реализации проекта – 11 месяцев.
"Детские сады нужны нашему региону, поэтому проект нужно поддерживать", - отметила и.о. министра инвестиций Екатерина Пивоварова. При этом, как стало известно в ходе заседания, в бюджете Нижегородской области средства на строительство данного объекта не запланированы.
Напомним, 17 декабря 2017 года правительство Нижегородской области сообщило о планах по строительству четырех детсадов на территории ЖК "Анкудиновский парк".
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