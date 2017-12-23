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Спорт

БК "Нижний Новгород" победил "Самару" и вышел в "Финал четырёх" Кубка России

25 декабря 2017 10:11  [181] Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в домашнем матче 1/4 Кубка России, который состоялся 23 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

В ответной встрече между БК "НН" и "Самарой" в рамках ¼ Кубка России нижегородцы снова одержали победу, счёт - 70:62. По итогам игры самым результативным в составе "НН" стал Петр Губанов с 26 очками и 11 подборами.

Как сообщается на сайте клуба, эта победа позволила БК "НН" стать безоговорочными участниками "Финала четырех" Кубка России.

"В этом матче чувствовалась некая усталость команды. Для меня очень важно, что мы смогли вернуть Василия Мартынова после той паузы, когда он не мог тренироваться вместе с остальными. Сегодня он вышел с нужным настроем и показал, как себя нужно вести в "Нижнем Новгороде". Некоторыми игроками я остался недоволен. К сожалению, во втором матче с "Самарой" мы не выглядели как команда уровня Единой Лиги ВТБ. Мы можем быть лучше, но все же играли с ощущением, что нужно просто довести игру до конца и пройти без проблем в следующий этап", - сказал по итогам игры главный тренер нижегородцев Зоран Лукич.

Следующую игру БК НН проведёт на выезде с "Астаной" 6 января 2018 года.

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