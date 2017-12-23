Карантин по бешенству установлен в Вачском районе и г.о. Семеновский Нижегородской области до 21 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по бешенству установлен в Вачском районе и г.о. Семеновский Нижегородской области до 21 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, вирус бешенства был установлен у собак на территории деревни Озябликово Вачского района и деревни Деяново г.о. Семеновский.

В связи с этим на территории данных населённых пунктов были установлены карантинные ограничения до 21 февраля 2018 года. В состав угрожаемой зоны вошли населённые пункты Вачского района: с.Арефино, д. Верхополье, д. Горы, д. Еремеево, д. Медоварцево, д. Платцово, с. Пальцо, д. Сенюково, д. Турбенево, д. Шерстино, д. Шишикино, д. Янино; и населенные пункты г.о. Семеновский: г. Семенов, д. Содомово, п. Зеленый, д. Песочное, д. Демьяновка, д. Лариново, д. Колосково, д. Медведево.

Напомним, что карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области с 6 декабря 2017 года до 5 февраля 2018 года.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.