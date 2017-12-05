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Общество

Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области до 5 февраля 2018 года

06 декабря 2017 12:44  [70] Общество

Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области до 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (управление Россельхознадзора) по Нижегородской области и республике Марий Эл 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено у лисы на территории Богоявления. В состав карантинной зоны также вошли д. Александровка, д. Белая Поляна, с. Гремячая Поляна, д. Борцово, д. Льготка, д. Сарадон, д. Учеватиха и жилой комплекс Малая Поляна.

Напомним также, что карантин по бешенству введен в Пильнинском районе до 29 января 2018 года. Причиной также стало обнаружение заболевшей лисы.

СПРАВКА:
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

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