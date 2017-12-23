Двенадцать выставок пройдут в нижегородском "Арсенале" в 2018 году Культура и отдых

ГЦСИ Арсенал Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Двенадцать выставок пройдут в нижегородском "Арсенале" в 2018 году. Об этом Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" сообщает 25 декабря.

Согласно информации, в начале 2018 года в Арсенале стартует долгосрочный инклюзивный проект – клуб "Вместе", который помогает людям с ментальными расстройствами вернуть свою личную и социальную значимость с помощью искусства (экскурсии, мастер-классы, семинары для профессионалов, выставка, документальный фильм, театральный проект).

Выставка "Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала" (28 февраля – 20 мая 2018 года) будет знакомить зрителей с актуальными практиками взаимодействия современного искусства и локальных контекстов, показывая срез художественных произведений, созданных на Урале в период с конца 60-х годов прошлого столетия по настоящее время.

Масштабная историко-художественная выставка "Горький. Модернизм" (12 июня по 21 октября 2018 года), посвященную расцвету стиля "советский модернизм" в искусстве, архитектуре и промышленном дизайне города Горького 1950-1960 гг., и выставку "Гол" (4 апреля – 19 августа 2018 года), представляющую историю мирового футбола с начала 1920-х годов до сегодняшнего дня в фотографиях ведущих спортивных фотографов страны.

В рамках цикла выставок современной графики зрители увидят в апреле 2018 – марте 2019 четыре выставки. Откроет новый сезон цикла "Графический кабинет" выставка "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления" (4 апреля - 3 июня 2018 года), которая представит архив художника, мультипликатора, иллюстратора, главного художника журнала "Знание – сила".

Для выставки "Аллегорическая абстракция" четыре известных художника – Юрий Альберт, Виктор Скерсис, Андрей Филиппов, Паруйр Давтян – объединились в артель "Царь горы". Произведения на выставке, которая будет проходить в Арсенале (5 сентября 2 декабря 2018 года), намекают на разнообразные направления искусства ХХ века и превращают их в живописные образы.

Ежегодно кураторская команда Арсенала создает специальный новогодний проект для детей и взрослых, который совмещает визуальное искусство и театр, зрелища и интерактивные занятия (мастер-классы, творческие лаборатории), развлечения и просветительские компоненты. В 2018 году к участию в проекте "Театр одного художника" планируется пригласить художника из Санкт-Петербурга – Ивана Плюща.

21-23 сентября 2018 года в пятый раз пройдет уникальный фестиваль текстов об искусстве "Вазари" По итогам фестиваля издается альманах, который представляет спектр профессиональных текстов об искусстве в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики. Впервые в рамках ВАЗАРИ-феста будет проведен конкурс молодых искусствоведов. В наступающем году программа фестиваля будет посвящена теме "история современности" ее осмыслению, институциональным проблемам, формам и форматам взаимодействия современного искусства и науки, медиа и зрителя.