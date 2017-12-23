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Экономика

Нижегородский НИИИС им. Седакова войдет в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ с 29 декабря

25 декабря 2017 17:19  [82] Экономика
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова

НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова

Фото: rosvuz.ru

Нижегородский НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова войдет в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ с 29 декабря 2017 года. Об этом пресс-служба РФЯЦ сообщила 25 декабря 2017 года.

"Наши возможности расширяются. Вхождение НИИИС в наш состав дает нам серьезные преимущества, особенно в области микроэлектроники и радиотехники, а также в сфере создания АCУТП", - приводятся в сообщении слова директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова.

Напомним, указ об объединении ядерного центра и института измерительных систем был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 января 2017 года. В соответствии с указом период объединения не должен был превышать двух лет.

СПРАВКА:
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля в составе Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Основан в 1966 году, расположен в Нижнем Новгороде.

РФЯЦ - ВНИИЭФ - российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации "Росатом". Расположено в ЗАТО Саров. Основное направление деятельности — разработка и производство ядерных боеприпасов.

В состав предприятия входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством. ВНИИЭФ возглавлял советскую программу по проведению ядерных взрывов в мирных целях.

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