Бешенство выявлено у собаки в Сарове Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболевание бешенством выявлено у собаки в Сарове Нижегородской области. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, охотничья собака напала на двух мужчин, один из которых был ее хозяином. Оба пострадавших своевременно обратились за помощью к медикам. У собаки, по итогам обследования, было выявлено бешенство.

Сейчас специалисты саровского госветуправления проводят подворовый обход всей территории поселка Яблоневый сад, где был зафиксирован инцидент, и проверяют наличие прививок у домашних животных.

В сообщении говорится что специалисты санэпидемконтроля просят жителей города не подкармливать и не трогать безнадзорных животных, так как заболевание может передаваться не только через укус, но и через слюну.

Также при обнаружении безнадзорных животных они попросили саровчан оповещать о них службу отлова животных МУП "Комбинат благоустройства" по телефону 6-12-10.

Напомним, по состоянию на 9 ноября в Нижегородской области в 2017 году был зарегистрирован 31 случай бешенства животных.