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Общество

Нижегородская администрация выставила на торги право аренды участка под среднеэтажную застройку на пр.Героев

26 декабря 2017 13:47  [162] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация выставила на торги право аренды участка под среднеэтажную застройку на пр.Героев. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города 26 декабря 2017 года.

Согласно опубликованной информации, 26 января 2018 года пройдут торги на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4,9 тысяч кв метров. Участок расположен по адресу: д.30 по пр.Героев. Вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка.

Участок сдается в аренду на 4,5 года. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составляет 4,4 млн рублей.

Напомним, в этот же день пройдет аукцион на право аренды участка под малоэтажную жилую застройку в п. Высоково.

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